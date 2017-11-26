Невідомі зіпсували пам'ятну дошку на честь загиблого майданівця у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вандали у Запоріжжі замалювали фарбою пам’ятну дошку одному з учасників Революції Гідності у Запоріжжі, передає кореспондент УНН.
У Департаменті внутрішньої політики преси та інформації Запорізької ОДА розповіли, що це вже не перший подібний випадок. Вандали вже зіпсовували пам’ятну дошку, після чого її замінювали, а одного разу взагалі вкрали.
Також зазначили, що табличку змінять на нову.
“Зіпсували, значить будемо міняти”, — зазначив начальник Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко.
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Нагадаємо, 25 листопада, у День пам’яті голодоморів, у Конотопі на Сумщині невідомі сплюндрували пам’ятник жертвам Голодомору.
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