Неизвестные в центре Киева потоптались по флагу ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В центре столицы неизвестные потоптались по флагу Европейского союза. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, передает УНН.
"Мини-провокация, ребята отработали за 15 секунд заказ и тихонько пошли", - написал С.Петухов распространив фото, где несколько неизвестных в Киеве потоптались по флагу ЕС.
Как сообщал УНН, 26 марта в Киеве на Софийской площади соберутся активисты, неравнодушные к идее единой Европы, чтобы показать свою преданность общечеловеческим - в частности, европейским - ценностям свободного общества и верховенства права.
В это воскресенье, акция Pulse of Europe впервые пройдет в Украине - в Киеве.
Организаторы отметили, что акция не является политической и открыта для участия всех желающих.