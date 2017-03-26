Неизвестные в центре Киева потоптались по флагу ЕС

"Мини-провокация, ребята отработали за 15 секунд заказ и тихонько пошли", - написал С.Петухов распространив фото, где несколько неизвестных в Киеве потоптались по флагу ЕС.

Как сообщал УНН, 26 марта в Киеве на Софийской площади соберутся активисты, неравнодушные к идее единой Европы, чтобы показать свою преданность общечеловеческим - в частности, европейским - ценностям свободного общества и верховенства права.

В это воскресенье, акция Pulse of Europe впервые пройдет в Украине - в Киеве.

Организаторы отметили, что акция не является политической и открыта для участия всех желающих.