Невідомі у центрі Києва потоптались по прапору ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У центрі столиці невідомі потоптались по прапору Європейського союзу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов, передає УНН.
"Міні-провокація, хлопці відпрацювали за 15 секунд замовлення і тихенько пішли", - написав С.Петухов поширивши фото, де кілька невідомих у Києві потоптались на прапорі ЄС.
Як повідомляв УНН, 26 березня у Києві на Софійській площі зберуться активісти, небайдужі до ідеї Єдиної Європи, аби показати свою відданість загальнолюдським - зокрема, європейським - цінностям вільного суспільства та верховенства права.
Цієї неділі, акція Pulse of Europe вперше відбудеться в Україні - в Києві.
Органазатори наголосили, що акція не є політичною та відкрита для участі всіх охочих.