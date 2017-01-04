Неизвестные обокрали банкомат в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Сумах работники полиции охраны, прибыв на срабатывание сигнализации одного из магазинов по улице Харьковской, обнаружили обворованный банкомат. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.
Так, около четырех часов утра произошло срабатывание охранной сигнализации в одном из магазинов по улице Харьковской, 4.
Прибыв на место происшествия, наряд полиции охраны нашел поврежденным банкомат одного из известных банков. В ходе осмотра места происшествия установлено, что из банкомата исчезли две кассеты с деньгами. Сумма ущерба устанавливается. По сообщению начальника Управления полиции охраны Сумской области Александра Кананкова, данный банкомат под наблюдением полиции охраны не находился.
По факту дела открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и начали соответствующие проверки. По предварительным данным, повреждение банкомата вызвал взрыв газа, который преступники, вероятно, запустили в корпус аппарата.
Следственные действия продолжаются.