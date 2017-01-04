Невідомі обікрали банкомат у Сумах

Так, близько четвертої години ранку відбулося спрацювання охоронної сигналізації в одному з магазинів по вулиці Харківській, 4.

Прибувши на місце пригоди, наряд поліції охорони знайшов пошкодженим банкомат одного з відомих банків. В ході огляду місця події виявлено, що з банкомату зникло дві касети з грошима. Сума збитків встановлюється. За повідомленням начальника Управління поліції охорони Сумської області Олександра Кананкова, даний банкомат під спостереженням поліції охорони не знаходився.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та розпочали відповідні перевірки. За попередніми даними, пошкодження банкомату спричинив вибух газу, який злочинці, ймовірно, запустили в корпус апарату.

Слідчі дії тривають.