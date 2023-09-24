Неизвестные диверсанты уничтожили военную технику в Московской и Калужской областях - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты уничтожили военную технику в Московской и Калужской областях, расширив «географию хлопка». Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на территории военного городка 2-й мотострелковой дивизии Наро-Фоминского района московской области уничтожен топливозаправщик.
А на территории военного городка 60 арсенала вооружения в городе Калуга уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами.
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«Фото и видео хлопка из соображений безопасности будут представлены позже», — написали в ГУР МО.
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