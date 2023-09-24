Невідомі диверсанти знищили військову техніку у Московській та Калузькій областях – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У ніч на 24 вересня невідомі диверсанти знищили військову техніку у Московській та Калузькій областях, розширивши «географію бавовни». Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає УНН.
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Зазначається, що на території військового містечка 2-ї мотострілецької дивізії Наро-Фомінського району московської області знищено паливозаправник.
А на території військового містечка 60 арсеналу озброєння у місті Калуга знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.
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«Фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені згодом», — написали у ГУР МО.
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