Невідомі диверсанти знищили військову техніку у Московській та Калузькій областях – ГУР

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Зазначається, що на території військового містечка 2-ї мотострілецької дивізії Наро-Фомінського району московської області знищено паливозаправник.

А на території військового містечка 60 арсеналу озброєння у місті Калуга знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

Цитата

«Фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені згодом», — написали у ГУР МО.

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