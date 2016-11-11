Нетрезвый мужчина в течение суток издевался над своим родителям в Кропивницком

На месте происшествия стражи порядка увидели в полусознательном состоянии 77-летнего мужчину с окровавленным лицом. Он объяснил полиции, что его нетрезвый сын уже в течение суток совершает физическую расправу над ним и своей больной матерью, которая недавно перенесла инсульт.

Измученные члены семьи не могли раньше позвонить в полицию, потому что нетрезвый дебошир оборвал телефонный провод.

Патрульные доставили 43-летнего мужчину в городской отдел полиции. Сейчас делом занимаются следователи.