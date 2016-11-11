Нетрезвый мужчина в течение суток издевался над своим родителям в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вчера, около 15:00, патрульные прибыли на семейную ссору на улице Измаильской. Полицию вызвала женщина, которая сообщила, что ее брат издевается над своими родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого, сообщает УНН.
На месте происшествия стражи порядка увидели в полусознательном состоянии 77-летнего мужчину с окровавленным лицом. Он объяснил полиции, что его нетрезвый сын уже в течение суток совершает физическую расправу над ним и своей больной матерью, которая недавно перенесла инсульт.
Измученные члены семьи не могли раньше позвонить в полицию, потому что нетрезвый дебошир оборвал телефонный провод.
Патрульные доставили 43-летнего мужчину в городской отдел полиции. Сейчас делом занимаются следователи.