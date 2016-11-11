Нетверезий молодик протягом доби знущався зі своїх батьків у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вчора, близько 15:00, патрульні прибули на сімейну сварку на вулиці Ізмаїльській. Поліцію викликала жінка, яка повідомила, що її брат знущається зі своїх родичів. Про це поінформували в прес-службі Патрульної поліції Кропивницького, повідомляє УНН.
На місці події охоронці порядку побачили ледь притомного 77-річного чоловіка із закривавленим обличчям. Він пояснив поліції, що його нетверезий син вже протягом доби вчиняє фізичну розправу над ним та своєю хворою матір’ю, яка тільки-но перенесла інсульт.
Змучені члени родини не могли раніше зателефонувати до поліції, через те, що нетверезий дебошир обірвав телефонний дріт.
Патрульні доставили 43- річного чоловіка до міського відділу поліції. Наразі справою займаються слідчі.