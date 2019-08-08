Netflix подписал контракт с создателями "Игры престолов" на 200 млн долларов

“Мы работали с (телеканалом) HBO в течение 10 лет и чувствуем благодарность ко всем на этом телеканале, благодаря кому мы всегда чувствовали себя там, как дома. Мы в течение нескольких месяцев по много часов разговаривали с Синди Холлэнд и Питером Фридлендером (вице-президентами Netflix), а также с Тедом Сарандосом (главным финдиректором сервиса) и Скоттом Стубер (продюсером). Мы с ними помним одни и те же отрывки из фильмов 1980-х, нам нравятся одни и те же книги”, — приводит журнал выписку из совместного заявления Бениоффа и Уайсса.

Они назвали Netflix беспрецедентным предприятием. По данным журнала, стриминговий сервис в конкурентной борьбе за контракт со сценаристами победил The Walt Disney Company и Amazon.

Напомним, в сети появился первый тизер-трейлер сериала “Ведьмак”.