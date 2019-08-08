Netflix підписав контракт з творцями “Ігри престолів” на 200 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Сценаристи серіалу “Гра престолів” (Game of Thrones, 2011-2019) Девід Бениофф і Деніел Уайсс уклали багаторічний контракт зі стрімінговим сервісом Netflix на зйомки фільмів і телешоу. Як повідомив в середу журнал The Hollywood Reporter, сума контракту становить 200 млн, передає УНН.
“Ми працювали з (телеканалом) HBO протягом 10 років і відчуваємо вдячність до всіх на цьому телеканалі, завдяки кому ми завжди відчували себе там, як вдома. Ми протягом декількох місяців по багато годин розмовляли з Сінді Холленд і Пітером Фрідлендером (віце-президентами Netflix), а також з Тедом Сарандосом (головним фіндиректором сервісу) і Скоттом Стубер (продюсером). Ми з ними пам’ятаємо одні й ті ж уривки з фільмів 1980-х, нам подобаються одні й ті ж книги”, — наводить журнал витяг з спільної заяви Бениоффа і Уейсс.
Вони назвали Netflix безпрецедентним підприємством. За даними журналу, стрімінговий сервіс в конкурентній боротьбі за контракт зі сценаристами переміг The Walt Disney Company і Amazon.
Нагадаємо, в мережі з’явився перший тизер-трейлер серіалу “Відьмак”.