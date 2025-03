Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак"

Детали

Помимо анонса третьего сезона сериала, компания также объявила о планах снять анимационный фильм и сериал по вселенной “Ведьмака”, которые будут направлены на детскую аудиторию.

Дополнение

Сегодня Netflix выпустил сразу два трейлера второго сезона сериала. Он станет доступен на стриминговом сервисе 17 декабря.

Справка

Сериал “Ведьмак” вышел в 2019 году. Первый сезон состоял из восьми серий. Сериал снят по серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx

— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021