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Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак"

Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак"

Киев  •  УНН

 • 24431 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Стриминговий сервис Netflx продолжил сериал "Ведьмак" еще на один сезон, таким образом планируется три сезона сериала. Об этом компания сообщила в официальном Twitter проекта, передает УНН.

Детали

Помимо анонса третьего сезона сериала, компания также объявила о планах снять анимационный фильм и сериал по вселенной “Ведьмака”, которые будут направлены на детскую аудиторию.

Дополнение

Сегодня Netflix выпустил сразу два трейлера второго сезона сериала. Он станет доступен на стриминговом сервисе 17 декабря.

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Справка

Сериал “Ведьмак” вышел в 2019 году. Первый сезон состоял из восьми серий. Сериал снят по серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx

— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

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