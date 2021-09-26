Netflix анонсував третій сезон серіалу “Відьмак”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Стрімінговий сервіс Netflx продовжив серіал “Відьмак” ще на один сезон, таким чином планується три сезони серіалу. Про це компанія повідомила в офіційному Twitter проекту, передає УНН.
Деталі
Крім анонсу третього сезону серіалу, компанія також оголосила про плани зняти анімаційний фільм і серіал за всесвітом “Відьмака”, що будуть спрямовані на дитячу аудиторію.
Доповнення
Сьогодні Netflix випустив одразу два трейлера другого сезону серіалу. Він стане доступний на стрімінговому сервісі 17 грудня.
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Довідково
Серіал “Відьмак” вийшов в 2019 році. Перший сезон складався з восьми серій. Серіал знятий за серією романів польського письменника-фантаста Анджея Сапковського.
Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021