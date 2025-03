Netflix анонсував третій сезон серіалу “Відьмак”

Деталі

Крім анонсу третього сезону серіалу, компанія також оголосила про плани зняти анімаційний фільм і серіал за всесвітом “Відьмака”, що будуть спрямовані на дитячу аудиторію.

Доповнення

Сьогодні Netflix випустив одразу два трейлера другого сезону серіалу. Він стане доступний на стрімінговому сервісі 17 грудня.

Довідково

Серіал “Відьмак” вийшов в 2019 році. Перший сезон складався з восьми серій. Серіал знятий за серією романів польського письменника-фантаста Анджея Сапковського.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx

— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021