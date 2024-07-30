Непрофессионализм или коррупция. Глава АРМА Дума должна нести ответственность за ситуацию с яхтой медведчука - эксперт

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума должна нести ответственность за ситуацию, которая сложилась с реализацией яхты, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Контекст

АРМА похвасталось успешной реализацией одного багги и одного квадроцикла, которые принадлежали медведчуку. Это заявление состоялось почти сразу после того, как стало известно, что из-за промедления нового руководства агентства Украина может потерять один из самых дорогих активов медведчука - яхту Royal Romance стоимостью почти 8,5 миллиарда гривен.

Это очень странная ситуация. Прежде всего этот кейс - он очень подсвечен. Это не та ситуация, о которой можно забыть, случайно забыть, потому что это какая-то мало значимая ситуация. Это многозначимая ситуация, политическая и экономическая ситуация, значимый объект экономический и поэтому, по моему мнению, такое промедление (с продажей яхты медведчука - ред.) является признаком или непрофессионализма или признаком коррупции, благодаря которой таким образом создана ситуация, в которой этот объект собственности может быть потерян государством, - отметил Бортник.

Он отметил, что как в случае профессиональной халатности, так и в случае коррупции руководительница АРМА Елена Дума должна нести ответственность.

Вообще к АРМА очень много вопросов. Эффективность управления конфискованной собственностью со стороны этого государственного органа находится на чрезвычайно низком уровне, - подчеркнул Бортник.

По его словам, экспертные оценки указывают, что всего лишь 5% от стоимости имущества, которое было передано АРМА удается привлечь в государственный бюджет.

Мне кажется, что все агентство должно быть перезагружено, должно сформироваться оно по образцу структуры, возможно, НАБУ или НАПК. АРМА должно быть чрезвычайно прозрачным, все действия прозрачны, потому что очень много коррупционных вопросов по этому агентству буквально в каждом большом кейсе, - подчеркнул Бортник.

В то же время по его мнению, продажей квадроцикла и багги медведчука руководительница АРМА Елена Дума пытается "информационно прикрыть" провал с реализацией яхты медведчука. Бортник отметил, что продажа яхты должна жестко контролироваться.

Эти вещи надо держать на первичном контроле. Понимая если эта яхта медведчука будет потеряна - это же будет потеря не только материального объекта, это будет политическое поражение Украины и украинского государства, - подчеркнул он.

Напомним

Во вторник, 23 июля, стало известно, что АРМА не может продать один из самых дорогих арестованных активов виктора медведчука - яхты Royal Romance - из-за того, что суд в Хорватии отменил арест указанного имущества.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что в течение всего срока ареста прилагали усилия для разработки механизмов, которые бы позволили АРМА реализовать имущество, которое находится за рубежом. Однако новое руководство АРМА допустило промедление в этом процессе и начало процедуру реализации яхты только 20 марта 2024 года, почти через 2 года после ареста.