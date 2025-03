Не прошло и двух недель: Канье Уэста снова забанили в Twitter после комментариев о Гитлере

Детали

Американский рэпер признался в своем восхищении Гитлером во время интервью с ультраправым ведущим в радиопередаче, отмечает Euronews. "Я устал от ярлыков, каждый человек принес что-то ценное, особенно Гитлер, – сказал Уэст. – Я люблю Гитлера".

Реагируя на дейстия Уэста, Маск написал в соцсети, что его "аккаунт будет заблокирован" "Я старался как мог. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию".

I tried my best. Очевидно, что это заряжена нашим правилам по поводу усилия к violence. Account will be suspended.

—Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Дополнение

Аккаунт Уэста был одним из нескольких известных в Twitter, которые были разблокированы после того, как в октябре миллиардер Маск стал владельцем платформы.