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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Не минуло й двох тижнів: Каньє Веста знову забанили у Twitter після коментарів про Гітлера

Не минуло й двох тижнів: Каньє Веста знову забанили у Twitter після коментарів про Гітлера

Київ • УНН

 • 1054929 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Американського репера Каньє Вест було заблоковано в Twitter після його вкрай суперечливих коментарів про Гітлера, повідомив у четвер власник соціальної мережі Ілон Маск, пише УНН.

Деталі

Американський репер зізнався у своєму захопленні Гітлером під час інтерв'ю з ультраправим ведучим під час радіопередачі, зазначає Euronews. "Я втомився від ярликів, кожна людина принесла щось цінне, особливо Гітлер, - сказав Вест. - Я люблю Гітлера".

Реагуючи на дії Веста, Маск написав у соцмережі, що його "акаунт буде заблоковано" "Я старався як міг. Попри це, він знову порушив наше правило проти підбурювання до насильства".

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Доповнення

Акаунт Веста був одним з декількох відомих у Twitter, які були розблоковані після того, як у жовтні мільярдер Маск став власником платформи.

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