Не минуло й двох тижнів: Каньє Веста знову забанили у Twitter після коментарів про Гітлера

Деталі

Американський репер зізнався у своєму захопленні Гітлером під час інтерв'ю з ультраправим ведучим під час радіопередачі, зазначає Euronews. "Я втомився від ярликів, кожна людина принесла щось цінне, особливо Гітлер, - сказав Вест. - Я люблю Гітлера".

Реагуючи на дії Веста, Маск написав у соцмережі, що його "акаунт буде заблоковано" "Я старався як міг. Попри це, він знову порушив наше правило проти підбурювання до насильства".

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Доповнення

Акаунт Веста був одним з декількох відомих у Twitter, які були розблоковані після того, як у жовтні мільярдер Маск став власником платформи.