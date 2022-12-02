Не минуло й двох тижнів: Каньє Веста знову забанили у Twitter після коментарів про Гітлера
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Американського репера Каньє Вест було заблоковано в Twitter після його вкрай суперечливих коментарів про Гітлера, повідомив у четвер власник соціальної мережі Ілон Маск, пише УНН.
Деталі
Американський репер зізнався у своєму захопленні Гітлером під час інтерв'ю з ультраправим ведучим під час радіопередачі, зазначає Euronews. "Я втомився від ярликів, кожна людина принесла щось цінне, особливо Гітлер, - сказав Вест. - Я люблю Гітлера".
Реагуючи на дії Веста, Маск написав у соцмережі, що його "акаунт буде заблоковано" "Я старався як міг. Попри це, він знову порушив наше правило проти підбурювання до насильства".
I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022
Доповнення
Акаунт Веста був одним з декількох відомих у Twitter, які були розблоковані після того, як у жовтні мільярдер Маск став власником платформи.