НБУ начал диагностику 37 банков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальный банк Украины с понедельника начинает диагностическое обследование 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"С 13 февраля 2017 г. Национальный банк начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру", - говорится в сообщении.
Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что в 2015-16 годах НБУ осуществил проверку первых 60 банков по размеру активов.
"Теперь настала очередь продиагностировать остальные банки, размер активов которых меньше 2% активов банковской системы. Этот процесс пройдет в два этапа - до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще некоторое время будет продолжаться согласование с банками результатов диагностирования и при необходимости формирования на их основе программ докапитализации", - добавила она.
В регуляторе отметили, что из топ-60 банков, которые уже прошли диагностику, 21 банк с самого начала не нуждался в докапитализации, 9 банков по состоянию на начало февраля 2017 г. выполнили утвержденные НБУ программы докапитализации в полном объеме, 4 банка - "Крещатик", "ФИДОБАНК", "Платинум банк" и "Фортуна-банк" - из-за невыполнения программ докапитализации признаны неплатежеспособными.
Указано также, что 26 банков выполняют взятые на себя обязательства по докапитализации согласно утвержденному графику.
Напомним, вклады в платежеспособные банки выросли на 117,6 млрд грн в 2016 году.