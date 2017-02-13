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НБУ розпочав діагностику 37 банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Національний банк України з понеділка розпочинає діагностичне обстеження 37 банків, які ще не пройшли цю процедуру, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

НБУ розпочав діагностику 37 банків

“З 13 лютого 2017 року Національний банк розпочинає діагностичне обстеження якості активів та достатності капіталу 37 банків, які ще не пройшли цю процедуру”, — йдеться у повідомленні.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що в 2015-16 роках НБУ здійснив перевірку перших 60 банків за розміром активів.

“Тепер настала черга продіагностувати решту банків, розмір активів яких менше 2% активів банківської системи. Цей процес пройде в два етапи — до 1 червня і 1 серпня 2017 року, ще якийсь час триватиме узгодження з банками результатів діагностування і при потребі формування на їх основі програм докапіталізації”, — додала вона.

У регуляторі зазначили, що з топ-60 банків, які вже пройшли діагностику, 21 банк з самого початку не потребував докапіталізації, 9 банків станом на початок лютого 2017 року виконали затверджені НБУ програми докапіталізації в повному обсязі, 4 банки — “Хрещатик”, “Фідобанк”, “Платинум Банк” і “Фортуна-банк” — за невиконання програм докапіталізації визнані неплатоспроможними.

Вказано також, що 26 банків виконують взяті на себе зобов’язання щодо докапіталізації згідно з затвердженим графіком.

Нагадаємо, вклади у платоспроможних банках виросли на 117,6 млрд грн у 2016 році.

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