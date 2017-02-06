НБУ начал конкурс на лучшую монету года Украины

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 11774 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 53647 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 118336 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 124077 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 134375 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151652 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162519 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124826 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139364 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190086 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.7м/с
51%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 11500 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 13375 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 11523 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 13905 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 5706 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 11774 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 196826 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 251875 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 453401 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 405335 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 30441 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29892 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44404 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66544 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73646 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

НБУ начал конкурс на лучшую монету года Украины

Киев • УНН

 • 8153 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня стартует первый этап конкурса "Лучшая монета года Украины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ начал конкурс на лучшую монету года Украины

С 6 февраля по 3 апреля 2017 г. путем голосования будут определяться три лучшие монеты года в трех номинациях: "Лучшая монета года", "Уникальное идейное решение", "Лучшее художественное решение".

Конкурс проводится среди памятных монет, которые были официально введены в обращение Национальным банком Украины с 1 января до 31 декабря 2016 года.

В голосовании могут принимать участие все желающие. Проголосовать для определения лучшей монеты года во время первого этапа конкурса можно одним из следующих способов: заполнить онлайн-анкету на страницах официального интернет-представительства Национального банка Украины; прислать заполненную анкету на электронный адрес: [email protected]; бросить заполненную анкету в специально оборудованный ящик в отделах (управлении) Департамента денежного обращения Национального банка Украины в регионах и банках-дистрибьюторах.

Конкурс проходит в два этапа. На втором этапе члены специально созданной комиссии путем тайного голосования определят победителя конкурса в каждой номинации.

Отметим, в прошлом году в конкурсе "Лучшая монета года Украины" победу одержали такие монеты: в номинации "Лучшая монета года" - "Киевский князь Владимир Великий", в номинации "Уникальное идейное решение" - "Богдан Хмельницкий", в номинации "Лучшее художественное решение" - "Киевский князь Владимир Великий".

Напомним, в течение 2016 г. НБУ, в частности, выпустил такие памятные монеты: "Костел святого Николая", "Древний Дрогобыч", монету, посвященную актеру Богдану Ступке, монету к 200-летию Львовского торгово-экономического университета, монету, посвященную году петуха, монету ко Дню Независимости и другие.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14