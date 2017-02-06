НБУ начал конкурс на лучшую монету года Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня стартует первый этап конкурса "Лучшая монета года Украины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
С 6 февраля по 3 апреля 2017 г. путем голосования будут определяться три лучшие монеты года в трех номинациях: "Лучшая монета года", "Уникальное идейное решение", "Лучшее художественное решение".
Конкурс проводится среди памятных монет, которые были официально введены в обращение Национальным банком Украины с 1 января до 31 декабря 2016 года.
В голосовании могут принимать участие все желающие. Проголосовать для определения лучшей монеты года во время первого этапа конкурса можно одним из следующих способов: заполнить онлайн-анкету на страницах официального интернет-представительства Национального банка Украины; прислать заполненную анкету на электронный адрес: [email protected]; бросить заполненную анкету в специально оборудованный ящик в отделах (управлении) Департамента денежного обращения Национального банка Украины в регионах и банках-дистрибьюторах.
Конкурс проходит в два этапа. На втором этапе члены специально созданной комиссии путем тайного голосования определят победителя конкурса в каждой номинации.
Отметим, в прошлом году в конкурсе "Лучшая монета года Украины" победу одержали такие монеты: в номинации "Лучшая монета года" - "Киевский князь Владимир Великий", в номинации "Уникальное идейное решение" - "Богдан Хмельницкий", в номинации "Лучшее художественное решение" - "Киевский князь Владимир Великий".
Напомним, в течение 2016 г. НБУ, в частности, выпустил такие памятные монеты: "Костел святого Николая", "Древний Дрогобыч", монету, посвященную актеру Богдану Ступке, монету к 200-летию Львовского торгово-экономического университета, монету, посвященную году петуха, монету ко Дню Независимости и другие.