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НБУ розпочав конкурс на кращу монету року України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні стартує перший етап конкурсу “Краща монета року України”, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

НБУ розпочав конкурс на кращу монету року України

З 6 лютого до 3 квітня 2017 року шляхом голосування визначатимуться три кращі монети року у трьох номінаціях: “Краща монета року”, “Унікальне ідейне рішення”, “Найкраще художнє рішення”.

Конкурс проводиться серед пам’ятних монет, які були офіційно введені в обіг Національним банком України з 1 січня до 31 грудня 2016 року.

У голосуванні можуть брати участь усі охочі. Проголосувати для визначення кращої монети року під час першого етапу конкурсу можна одним з таких способів: заповнити онлайн-анкету на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України; надіслати заповнену анкету на електронну адресу: [email protected]; вкинути заповнену анкету в спеціально облаштовану скриньку у відділах (управлінні) Департаменту грошового обігу Національного банку України в регіонах та банках-дистриб’юторах.

Конкурс відбувається у два етапи. На другому етапі члени спеціально створеної комісії шляхом таємного голосування визначать переможця конкурсу в кожній номінації.

Зазначимо, минулого року у конкурсі “Краща монета року України” перемогу одержали такі монети: у номінації “Краща монета року” — “Київський князь Володимир Великий”, у номінації “Унікальне ідейне рішення” — “Богдан Хмельницький”, у номінації “Найкраще художнє рішення” — “Київський князь Володимир Великий”.

Нагадаємо, протягом 2016 року НБУ, зокрема, випустив такі пам'ятні монети: “Костьол святого Миколая”, “Давній Дрогобич”, монету, присвячену актору Богдану Ступці, монету до 200-річчя Львівського торговельно-економічного університету, монету, присвячену року півня, монету до Дня Незалежності та інші.

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