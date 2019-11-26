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НБУ показал новый банкнотный ряд

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Национальный банк обновляет банкнотно-монетный ряд гривны, вводя новые банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"НБУ завершает переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны, содержащий более надежные и защищенные от подделок банкноты, обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию средств для государства... Будут введены обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты, которые своим дизайном наследуют банкноты нового поколения гривны - номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен", - говорится в сообщении.

Этими нововведениями Нацбанк собирается завершить оптимизацию текущего номинального ряда гривни, которая продолжалась с 2014 года.

Ключевые даты:

  • 20 декабря 2019 года - будут введены в обращение монеты номиналом 5 гривен и обновленные банкноты номиналом 50 гривен;
  • 25 февраля 2020 года - в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен;
  • в середине 2020 года - в обращение будут введены монеты номиналом 10 гривен (точную дату будет сообщено дополнительно)

Как указано, из-за обновления гражданам не нужно обменивать банкноты номиналами 5, 10, 50 и 200 гривен старого образца на обновленные банкноты и оборотные монеты.

В НБУ также объяснили, чем отличается дизайн новых банкнот 50 и 200 гривен.

"Для обеспечения защищенности гривневых банкнот и в дальнейшем Нацбанк решил обновить и дизайн банкноты номиналом 50 гривен, который был неизменным с 2004 года, и банкноты номиналом 200 гривен, которая оставалась без изменений с 2007 года... Они содержат основные изображения банкнот 50 и 200 гривен предыдущих образцов, имеют аналогичные размеры и подобную цветовую гамму. В то же время обе обновленные банкноты имеют усиленную защиту", - указали в регуляторе.

Также сообщается, что в настоящее время номинальный ряд гривны сократится с 17 до 13 номиналов, пока в обращении будут находиться монеты 25 копеек. Поскольку те монеты номиналом 25 копеек, что будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот, постепенно их будет становиться все меньше. В конце концов номинальный ряд гривны достигнет оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

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