НБУ показав новий банкнотний ряд
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Національний банк оновлює банкнотно-монетний ряд гривні, запроваджуючи нові банкноти номіналом 50 та 200 гривень з удосконаленою системою захисту. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"НБУ завершує перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, який містить надійніші та захищеніші від підробок банкноти, забезпечує зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави... Буде запроваджено оновлені банкноти номіналом 50 та 200 гривень з удосконаленою системою захисту, які своїм дизайном наслідують банкноти нового покоління гривні – номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень", - йдеться у повідомленні.
Цими нововведеннями Нацбанк збирається завершити оптимізацію поточного номінального ряду гривні, яка тривала з 2014 року.
Ключові дати:
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- 20 грудня 2019 року – буде введено в обіг монети номіналом 5 гривень та оновлені банкноти номіналом 50 гривень;
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- 25 лютого 2020 року – в обігу з’являться оновлені банкноти номіналом 200 гривень;
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- у середині 2020 року – в обіг буде введено монети номіналом 10 гривень (точну дату буде повідомлено додатково)
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Як вказано, через оновлення громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналами 5, 10, 50 та 200 гривень попереднього зразка на оновлені банкноти та обігові монети.
У НБУ також пояснили, чим відрізняється дизайн нових банкнот 50 і 200 гривень.
"Для забезпечення захищеності гривневих банкнот і надалі Нацбанк вирішив оновити і дизайн банкноти номіналом 50 гривень, який був незмінним із 2004 року, і банкноти номіналом 200 гривень, яка залишалася без змін із 2007 року... Вони містять основні зображення банкнот 50 та 200 гривень попередніх зразків, мають аналогічні розміри та подібну кольорову гаму. Водночас обидві оновлені банкноти мають посилений захист", - вказали у регуляторі.
Також повідомляється, що наразі номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 13 номіналів, доки в обігу перебуватимуть монети 25 копійок. Оскільки ті монети номіналом 25 копійок, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг, поступово їх ставатиме дедалі менше. Зрештою номінальний ряд гривні сягне оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) та 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).