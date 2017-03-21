НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,9% из-за блокады

"Из-за захвата террористами действующих предприятий в украинском правовом поле, разрыв цепей производства и поставки готовой продукции сократится объем выпуска продукции металлургии и добывающей промышленности, кокса, электроэнергии. Как следствие, темпы экономического роста в 2017 году могут быть ниже, чем в январском прогнозе на 1,3 п.п. вследствие торговой блокады ", - отметили в регуляторе.

Указано, что этот негативный эффект от блокады будет преимущественно компенсировано за счет других факторов, прежде всего - более благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках для товаров украинского экспорта (металлов, железной руды, зерновых), чем прогнозировалось ранее. "Чистый положительный эффект на экономический рост от благоприятной ситуации на внешних рынках составит примерно 0,4 п.п.", - добавили в НБУ.

"Таким образом, приняв во внимание эффекты от блокады и благоприятной внешней конъюнктуры, Национальный банк пересмотрел предыдущий прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%", - сообщили в Нацбанке.

Напомним, НБУ предоставил МВФ пересмотренные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО .