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НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2017 році до 1,9% через блокаду

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2017 році до 1,9% через блокаду

Київ • УНН

 • 8058 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Взявши до уваги ефекти від блокади та сприятливої зовнішньої кон’юнктури, Національний банк переглянув попередній прогноз економічного зростання у 2017 році з 2,8% до 1,9%, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

"Через захоплення терористами підприємств, що діяли в українському правовому полі, розрив ланцюгів виробництва та постачання готової продукції скоротиться обсяг випуску продукції металургії та видобувної промисловості, коксу, електроенергії. Як наслідок, темпи економічного зростання у 2017 році можуть бути нижчими, ніж у січневому прогнозі на 1,3 п.п. внаслідок торговельної блокади", - зазначили у регуляторі.

Вказано, що цей негативний ефект від блокади буде переважно компенсовано за рахунок інших чинників, насамперед – більш сприятливої цінової кон’юнктури на зовнішніх ринках для товарів українського експорту (металів, залізної руди, зернових), ніж прогнозувалося раніше. "Чистий позитивний ефект на економічне зростання від сприятливої ситуації на зовнішніх ринках становитиме приблизно 0,4 п.п.", - додали у НБУ.

"Таким чином, взявши до уваги ефекти від блокади та сприятливої зовнішньої кон’юнктури, Національний банк переглянув попередній прогноз економічного зростання у 2017 році з 2,8% до 1,9%", - повідомили у Нацбанку.

Нагадаємо, НБУ надав МВФ переглянуті макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО.

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