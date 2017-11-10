НБУ: повышение учетной ставки не повлияет на процентные ставки

"Решение НБУ повысить учетную ставку на 1 п.п. до 13,5%, принятое в конце октября, не повлияет на долгосрочную тенденцию к снижению процентных ставок, но может вызвать временное повышение стоимости краткосрочного фондирования", - говорится в обзоре.

При этом указано, что процентные ставки снижались в течение III квартала.

"Согласно украинскому индексу по депозитам физических лиц, в течение квартала 12-месячные гривневые вклады подешевели на 0,9 процентного пункта до 14,6% годовых, валютные - на 0,2 процентного пункта до 3,9% годовых в долларах США. Снижались также и кредитные ставки для населения, в то время процент за кредит для бизнеса практически не изменился", - добавили в Нацбанке.

Напомним, банковская система в Украине возобновила прибыльность.