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НБУ: підвищення облікової ставки не вплине на відсоткові ставки

НБУ: підвищення облікової ставки не вплине на відсоткові ставки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Жовтневе підвищення облікової ставки до 13,5% річних не вплине на довгострокову тенденцію до зниження відсоткових ставок. Про це йдеться у п’ятому квартальному огляді банківського сектору, опублікованому Національним банком України, передає УНН.

"Рішення НБУ підвищити облікову ставку на 1 в.п. до 13,5%, прийняте наприкінці жовтня, не вплине на довгострокову тенденцію до зниження відсоткових ставок, але може зумовити тимчасове підвищення вартості короткострокового фондування", - йдеться в огляді.

При цьому вказано, що відсоткові ставки знижувалися протягом ІІІ кварталу.

"Відповідно до українського індексу за депозитами фізичних осіб, протягом кварталу 12-місячні гривневі вклади подешевшали на 0,9 відсоткового пункту до 14,6% річних, валютні – на 0,2 відсоткового пункту до 3,9% річних у доларах США. Знижувалися також і кредитні ставки для населення, водночас відсоток за кредит для бізнесу практично не змінився", - додали в Нацбанку.

Нагадаємо, банківська система в Україні відновила прибутковість.

Українські Національні Новини

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