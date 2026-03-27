НБУ "отпустил" евро: официальный курс на 27 марта
Киев • УНН
Официальный курс доллара вырос до 43,88 грн, тогда как евро подешевело до 50,61 грн. В банках американскую валюту покупают по 43,65, а продают по 44,15 грн.
По состоянию на пятницу, 27 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,88 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 43,87 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,61. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 43,8850 грн (+1 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,6104 грн (-24 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8406 грн. (-7 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:
- в банках доллар торгуется по курсу 43,65-44,15 грн, евро по 50,55-51,20 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;
- на межбанке курсы составляют 43,88-43,93 грн/долл. и 50,68-50,72 грн/евро.
Напомним
Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15%, откладывая дальнейшее смягчение процентной политики.
