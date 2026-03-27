НБУ "відпустив" євро: офіційний курс на 27 березня
Київ • УНН
Офіційний курс долара зріс до 43,88 грн, тоді як євро здешевшало до 50,61 грн. У банках американську валюту купують по 43,65, а продають по 44,15 грн.
Станом на п'ятницю, 27 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,88 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 43,87 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,61. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 43,8850 грн (+1 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,6104 грн (-24 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,8406 грн. (-7 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 43,65-44,15 грн, євро за 50,55-51,20 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,88-43,93 грн/дол. та 50,68-50,72 грн/євро.
Нагадаємо
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15%, відтерміновуючи подальше пом’якшення процентної політики.
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн23.03.26, 18:59 • 59372 перегляди