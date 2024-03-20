НБУ обязал банки и кредиторов давать больше информации клиентам: что предполагается

Национальный банк Украины внес изменения в правила, которые регулируют права потребителей и требования к информированию их перед заключением сделок с финансовыми учреждениями, пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

"Национальный банк внес редакционные изменения в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам защиты прав потребителей и уточнил требования к преддоговорному информированию потребителей и их договорных отношений с поставщиками финансовых услуг", - говорится в сообщении.

Теперь на преддоговорном этапе предусмотрено раскрытие информации о праве клиентов обратиться, после завершения договора о предоставлении финансовой услуги, в финансовое учреждение за справкой о выполнении сторонами обязательств. Это укрепит защиту их прав и интересов, указывают в НБУ.

Кроме того, небанковские кредитодатели-страховщики, предоставляющие потребительские кредиты под залог выкупной суммы по договору страхования жизни с накопительной составляющей, должны информировать потребителей о порядке возврата кредита. Банки также обязаны уведомить потребителей о продлении в одностороннем порядке срока пользования кредитом по договору о потребительском кредите в форме кредитования банковского счета или кредитной линии, предоставляемой банком.

Еще Национальный банк усовершенствовал регулирование в сферах защиты прав потребителей, потребительского кредитования и страхования путем оптимизации количества нормативно-правовых актов. Также он отменил распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 03 декабря 2004 года № 2883, касающееся порядка выдачи кредитов страхователям в контексте договоров страхования жизни.

Все постановления вступают в силу с 20 марта 2024 года.

НБУ оставил перечень системно важных банков без изменений: список