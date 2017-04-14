Назван лидер по количеству новостроек среди районов столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Лидером по приросту нового предложения в 1 кв. 2017 г. стал Голосеевский район (36% объема нового предложения). Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитическую информацию City Development Solutions.
На втором месте − Дарницкий район (16%). 14% и 13% нового предложения приходятся соответственно на Соломенский и Шевченковский районы. По одному новому проекту появилось в Деснянском, Днепровском и Печерском районах. Среди девелоперов продолжает расти популярность правого берега столицы − здесь сосредоточено 77% нового предложения.
Отметим, что эксперты фиксируют активный прирост количества новых предложений на первичном рынке жилищной недвижимости столицы. Прирост совокупного предложения квартир на рынке за I квартал составил 19,8%.
Напомним, эксперты считают жилье в новостройках более ликвидным. Ценовые преимущества, новые коммуникации, энергосохраняющие технологии – все это привлекает покупателей на рынок первичной недвижимости.
Однако, при приобретении жилья специалисты советуют тщательно изучить историю и репутацию застройщика. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" уже более 60-летнюю историю успешной реализации проектов. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.
"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, ведь из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если в последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%", - отметил И.Кушнир.