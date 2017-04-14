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Названо лідера за кількістю новобудов серед районів столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Лідером по приросту нової пропозиції у 1-му кварталі 2017 року став Голосіївський район (36% обсягу нової пропозиції). Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичну інформацію City Development Solutions.

На другому місці - Дарницький район (16%). 14% і 13% нової пропозиції припадають відповідно на Солом'янський і Шевченківський райони. По одному новому проекту з'явилося в Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Серед девелоперів продовжує зростати популярність правого берега столиці - тут зосереджено 77% нової пропозиції.

Відзначимо, що експерти фіксують активний приріст кількості нових пропозицій на первинному ринку житлової нерухомості столиці. Приріст сукупної пропозиції квартир на ринку за I квартал становив 19,8%.

Нагадаємо, експерти вважають житло в новобудовах більш ліквідним. Цінові переваги, нові комунікації, енергозберігаючі технології - все це приваблює покупців на ринок первинної нерухомості.

Однак, при придбанні житла фахівці радять ретельно вивчити історію і репутацію забудовника. Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" має вже більше як 60-річну історію успішної реалізації проектів. Тим більше, що за словами голови правління - президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку будує компанія, зафіксована в гривні, і іншого бути не може.

"Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє "Київміськбуд" - безпосередньо ми не прив'язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, адже через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо останнім часом долар виріс у 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%", - зазначив І.Кушнір.

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