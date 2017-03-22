НАПК начало полную проверку деклараций 7 нардепов Украины

Основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов. В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации 7 народных депутатов Украины, прокурора Киевской прокуратуры, военного прокурора сил АТО, бывшего судьи и сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, НАПК сообщает о 20 отказах в проведении полной проверки деклараций по обращениям физических, юридических лиц, средств массовой информации и других источников о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений.

Напомним, что НАПК получило 257 отчетов политических партий за 4 квартал 2016 года.