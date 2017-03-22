НАЗК розпочало повну перевірку декларацій 7 нардепів України

Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів. Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації 7 народних депутатів України, прокурора Київської прокуратури, військового прокурора сил АТО, колишнього судді та співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, НАЗК повідомляє про 20 відмов у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей.

Нагадаємо, що НАЗК отримало 257 звітів політичних партій за 4 квартал 2016 року.