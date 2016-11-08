Больше всего сбоев в работе машин для голосования зафиксировали в Нью-Йорке, Техасе и Огайо
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В штатах Нью-Йорк, Иллинойс, Северная Каролина, Кентукки, Техас и Огайо поступило больше всего сообщений о сбоях в работе машин для голосования, передает УНН со ссылкой на телеканал ABC.
Как отмечает издание, больше всего сообщений о сбоях в работе машин для голосования было зафиксировано в штатах Нью-Йорк, Иллинойс, Северная Каролина, Кентукки, Техас и Огайо.
На одном из участков в Филадельфии, были сломаны сразу обе машины для обработки голосов.
"В нашем округе сегодня никто не смог проголосовать. Сотни разгневанных избирателей", - цитирует слова одного из очевидцев телеканал ABC.
Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов CNN, за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Трампа - 39 процентов.