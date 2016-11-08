Найбільше збоїв у роботі машин для голосування зафіксували у Нью-Йорку, Техасі та Огайо
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У штатах Нью -Йорк, Іллінойс, Північна Кароліна, Кентуккі, Техас і Огайо поступило найбільше повідомлень про збої в роботі машин для голосування, передає УНН з посиланням на телеканал ABC.
Як відзначає видання, найбільше повідомлень про збої в роботі машин для голосування в штатах було зафіксовано Нью-Йорк, Іллінойс, Північна Кароліна, Кентуккі, Техас і Огайо.
На одній з дільниць в Філадельфії, були зламані відразу обидві машини для обробки голосів.
“У нашому окрузі сьогодні ніхто не зміг проголосувати. Сотні розгніваних виборців”, - цитує слова одного з очевидців телеканал ABC.
Як повідомляв УНН, 8 листопада у США стартував день голосування на президентських виборах. Згідно з даними останніх соцопитувань CNN, за кандидатку від демократів Гілларі Клінтон готові проголосувати 44 відсотки виборців. За республіканця Трампа — 39 відсотків.