Больше всего украинцев эксплуатируют на родине и в России - Минсоцполитики
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Основными странами эксплуатации украинских граждан являются Россия и сама Украина. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"Сейчас основными странами эксплуатации граждан Украины является Россия - 290 и Украина - 255 граждан", - заявил Нежинский.
Так, в результате российской вооруженной агрессии против Украины, что привело к оккупации части территорий Донецкой и Луганской областей, постоянно нарушаются права украинцев.
"Начиная с 2015 года граждане Украины массово страдают от втягивания их в военный конфликт, в частности мужчин эксплуатируют для разгрузки боеприпасов, рытья окопов, разминирования территорий, женщин насилуют, а детей используют как живой щит, продают, сдают в попрошайничество, девочек используют в секс-индустрии и т.д.", - говорится в сообщении.
"К сожалению тенденция вовлечения граждан Украины в вооруженные конфликты сохраняет свои позиции и продолжает существовать", - подчеркнул замминистра.
Напомним, что в прошлом году в РФ завербовали более 240 украинцев.