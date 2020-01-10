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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111866 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115118 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113591 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127512 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105202 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107956 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108061 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131878 просмотра

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Больше всего украинцев эксплуатируют на родине и в России - Минсоцполитики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. Основными странами эксплуатации украинских граждан являются Россия и сама Украина. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Сейчас основными странами эксплуатации граждан Украины является Россия - 290 и Украина - 255 граждан", - заявил Нежинский.

Так, в результате российской вооруженной агрессии против Украины, что привело к оккупации части территорий Донецкой и Луганской областей, постоянно нарушаются права украинцев.

"Начиная с 2015 года граждане Украины массово страдают от втягивания их в военный конфликт, в частности мужчин эксплуатируют для разгрузки боеприпасов, рытья окопов, разминирования территорий, женщин насилуют, а детей используют как живой щит, продают, сдают в попрошайничество, девочек используют в секс-индустрии и т.д.", - говорится в сообщении.

"К сожалению тенденция вовлечения граждан Украины в вооруженные конфликты сохраняет свои позиции и продолжает существовать", - подчеркнул замминистра.

Напомним, что в прошлом году в РФ завербовали более 240 украинцев.

Украинские Национальные Новости

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