Найбільше українців експлуатують на батьківщині та у Росії - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Основними країнами експлуатації українських громадян є Росія та сама Україна. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
"Зараз основними країнами експлуатації громадян України є Росія – 290 та Україна – 255 громадян", - заявив Ніжинський.
Так, внаслідок російської збройної агресії проти України, що призвело до окупації частини територій Донецької та Луганської областей, постійно порушуються права українців.
"Починаючи з 2015 року громадяни України масово потерпають від втягнення їх у військовий конфлікт, зокрема чоловіків експлуатують для розвантаження боєприпасів, риття окопів, розмінування територій, жінок ґвалтують, а дітей використовують як живий щит, продають, здають у жебракування, дівчаток використовують у секс-індустрії тощо", - йдеться у повідомленні.
"На жаль тенденція втягнення громадян України у збройні конфлікти зберігає свої позиції та продовжує існувати", - наголосив заступник міністра.
Нагадаємо, що у минулому році до РФ завербували більше 240 українців.