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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацбанк за год 155 раз предоставлял правоохранителям доступ к информации

Киев • УНН

 • 6161 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальный банк Украины за 2016 года 155 раз предоставлял правоохранителям доступ к информации в рамках расследования правонарушений в банковской сфере, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Нацбанк за год 155 раз предоставлял правоохранителям доступ к информации

"В 2016 году НБУ 155 раз предоставлял правоохранительными органами доступ к информации в пределах расследований уголовных преступлений в банковской сфере. Активно в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины ", - говорится в сообщении.

В январе 2017 года Нацбанк 11 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере. Так, по инициативе Генеральной прокуратуры Украины - один раз, Национального антикоррупционного бюро Украины - три раза; Государственной фискальной службы Украины - 3 раза; Национальной полиции Украины - 4 раза.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины с понедельника начинает диагностическое обследование 37 банков , которые еще не прошли эту процедуру.

Украинские Национальные Новости

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