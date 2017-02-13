Нацбанк за рік 155 разів надавав правоохоронцям доступ до інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Національний банк України за 2016 рік 155 разів надавав правоохоронцям доступ до інформації у рамках розслідування правопорушень у банківській сфері, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“У 2016 році НБУ 155 разів надавав правоохоронними органами доступ до інформації в межах розслідувань кримінальних правопорушень у банківській сфері. Найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України”, — йдеться у повідомленні.
У січні 2017 року Нацбанк 11 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. Так, за ініціативою Генеральної прокуратури України — один раз, Національного антикорупційного бюро України — три рази; Державної фіскальної служби України — 3 рази; Національної поліції України — 4 рази.
Як повідомляв УНН, Національний банк України з понеділка розпочинає діагностичне обстеження 37 банків, які ще не пройшли цю процедуру.