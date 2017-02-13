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Нацбанк за рік 155 разів надавав правоохоронцям доступ до інформації

Київ • УНН

 • 6161 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Національний банк України за 2016 рік 155 разів надавав правоохоронцям доступ до інформації у рамках розслідування правопорушень у банківській сфері, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

Нацбанк за рік 155 разів надавав правоохоронцям доступ до інформації

“У 2016 році НБУ 155 разів надавав правоохоронними органами доступ до інформації в межах розслідувань кримінальних правопорушень у банківській сфері. Найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України”, — йдеться у повідомленні.

У січні 2017 року Нацбанк 11 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. Так, за ініціативою Генеральної прокуратури України — один раз, Національного антикорупційного бюро України — три рази; Державної фіскальної служби України — 3 рази; Національної поліції України — 4 рази.

Як повідомляв УНН, Національний банк України з понеділка розпочинає діагностичне обстеження 37 банків, які ще не пройшли цю процедуру.

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