НАТО и Украина начали обзор оборонных закупок Киева

На днях состоялась инаугурационная конференция в Люксембурге по началу Стратегического обзора оборонных закупок Украины. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

По ее словам, 18-19 марта состоялась инаугурационная конференция одного из начала флагманских проектов Комплексного пакета помощи Альянса.

Стефанишина подчеркнула, что цель Стратегического обзора - помощь Украине в реформировании системы оборонных закупок с целью ее согласования с практиками и стандартами НАТО.

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Это первая встреча рабочих групп, в которых эксперты из Украины и государств-членов НАТО будут работать совместно для выработки рекомендаций, которые должны утвердить на Вашингтонском саммите в июле 2024 года. Данные рекомендации станут основой дальнейших шагов для обеспечения большей подотчетности, прозрачности и оперативной совместимости, что является частью подготовки Украины к будущему членству Украины в Альянсе. - резюмировала министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Дополнение

Она добавила, что обзор проводится по запросу Министерства обороны Украины. Реализацию проекта возглавляют специалисты по этим вопросам из стран НАТО и Украины в тесном сотрудничестве с Агентством НАТО по закупкам при поддержке Норвегии.

Напомним

Ранее УНН писал, что на этой неделе представители НАТО и Украины встретятся, чтобы обсудить модернизацию процессов закупок для Сил обороны.