На следующей неделе состоится второе заседание конкурсной комиссии по назначению директора "Крымского дома"

ГП "Крымский дом" образовано с целью консолидации усилий общественных организаций, которые не признали оккупацию и принимают меры для деоккупации Крыма. Указанное предприятие должно стать политическим, общественным, информационным, культурным, образовательным и научным центром для всех национальных меньшинств и коренных народов Крыма.

Создан "Крымский дом" в 2014 году распоряжением КМУ.

По данным Минкульта, одним из претендентов на должность руководителя "Крымского дома" является известный украинский и крымскотатарский киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, заслуженный артист Автономной Республики Крым Ахтем Сейтаблаев.

В одном из своих интервью Ахтем Сейтаблаев, комментируя решение подать свою кандидатуру на должность директора "Крымского дома", сказал, что сделал это потому что считает, что "Крымский дом" должен стать прообразом того будущего Крыма, в который мы хотим вернуться и в котором хотим жить".

"Считаю, что "Крымский дом" должен стать моделью того самого вожделенного для нас Крыма, в котором жили люди разных национальностей. Это должна быть конкретная стратегическая, прежде всего культурная программа, которая помогала бы узнавать и понимать друг друга, начиная с самого раннего возраста. И я вижу свою задачу именно в том, чтобы "Крымский дом" стал прообразом того будущего Крыма, в который мы хотим вернуться и в котором хотим жить", - отметил он.

Среди претендентов на должность директора "Крымского дома" также: украинская певица крымскотатарского происхождения Эльзара Баталова, Зайцева Юлия Павловна и крымскотатарский музыкант-фольклорист и композитор Кариков Джемиль Энверович.