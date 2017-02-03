Наступного тижня відбудеться друге засідання конкурсної комісії з призначення директора “Кримського дому”

ДП “Кримський дім” утворено з метою консолідації зусиль громадських організацій, які не визнали окупацію і вживають заходів для деокупації Криму. Вказане підприємство має стати політичним, громадським, інформаційним, культурним, освітнім і науковим центром для всіх національних меншин і корінних народів Криму.

Створений “Кримський дім” у 2014 році розпорядженням КМУ.

За даними Мінкульту, одним із претендентів на посаду керівника “Кримського дому” є відомий український і кримськотатарський кіноактор, режисер театру і кіно, сценарист, заслужений артист Автономної Республіки Крим Ахтем Сеітаблаєв.

В одному зі своїх інтерв’ю Ахтем Сейтаблаєв, коментуючи рішення подати свою кандидатуру на посаду директора “Кримського будинку”, сказ що, зробив це бо вважає, що “Кримський дім” повинен стати прообразом того майбутнього Криму, в який ми хочемо повернутися і в якому хочемо жити“.

“Вважаю, що „Кримський дім“ повинен стати моделлю того самого жаданого для нас Криму, в якому жили люди різних національностей. Це повинна бути конкретна стратегічна, перш за все культурна, програма, яка допомагала б дізнаватися і розуміти один одного, починаючи з самого раннього віку. І я бачу своє завдання саме в тому, щоб „Кримський дім“ став прообразом того майбутнього Криму, в який ми хочемо повернутися і в якому хочемо жити ”, - зазначив він.

Серед претендентів на посаду директора "Кримського дому"також: українська співачка кримськотатарського походження Ельзара Баталова , Зайцева Юлія Павлівна та кримськотатарський музикант-фольклорист і композитор Кариков Джеміль Енверович.