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Настоящий друг Украины: Зеленский наградил Макрона орденом Свободы

Киев • УНН

 • 1430 просмотра

Президент Зеленский наградил Макрона орденом Свободы за поддержку. Лидеры скоординировали позиции перед заседаниями коалиций и обсудили усиление ПВО.

Настоящий друг Украины: Зеленский наградил Макрона орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на фронте и потребности Украины для защиты людей от российских атак, а также наградил его орденом Свободы, передает УНН.

Как всегда, тесно координируем позиции с Эмманюэлем. Продуктивная встреча – обсудили приоритеты перед заседанием Антибаллистической коалиции и Коалиции желающих, а также двустороннее сотрудничество. Отношения наших стран достигли действительно стратегического уровня, и во многом именно благодаря личным усилиям Президента Макрона. Сегодня я поблагодарил Эмманюэля за помощь и поддержку в течение этих лет и наградил господина Президента, настоящего друга Украины, орденом Свободы 

- сообщил Зеленский.

Лидеры подробно говорили о ситуации на фронте и потребностях Украины для защиты людей от российских атак.

Важно усиливать Украину, укреплять наше ПВО и ускорять нашу европейскую антибаллистику. Во Франции есть именно те возможности и сильные технологии, которые нужны, чтобы помочь. Будем работать над этим вместе с нашими союзниками. Спасибо, Франция, спасибо, Эмманюэль! 

- резюмировал Зеленский.

Зеленский прибыл на встречу с Макроном перед саммитом Коалиции желающих13.07.26, 17:00 • 1786 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 июля, будет находиться с официальным визитом в Париже, где ожидается встреча "коалиции желающих". Также он анонсировал, что состоится встреча "антибаллистической коалиции", которая будет посвящена созданию инициированного Украиной европейского антибаллистического щита  FREYJA. 

Как отметил Президент, он ставил украинским производителям вооружения задачу создать более дешевый аналог Patriot, который может быть массовым. 

Сейчас украинским производителем вооружения Fire Point создана ракета-перехватчик FP-7.x, которая уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики.  Стоимость этой ракеты около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую ракету для Patriot. 

Панъевропейский антибаллистический щит Freyja сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja - в независимости от внешнего контроля. Он пояснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры. 

Представители разных европейских стран уже выразили заинтересованность в совместной реализации такого масштабного замысла. В частности уже были официально подписаны договоренности между министрами обороны Украины и Германии. Как отметил Штилерман, эти договоренности открывают путь к получению технической документации на различные компоненты будущей антибаллистической системы. 

Кроме того, Fire Point  недавно подписал соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников также известно, что кроме немецких радаров дальнего обнаружения, в систему вероятно войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии с STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже  существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

Антонина Туманова

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