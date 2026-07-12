"Нас сегодня обокрали": отец игрока сборной Норвегии Холанда выразил сомнение в работе арбитра
Киев • УНН
Альф-Инге Холанд недоволен судейством в четвертьфинале ЧМ, где Норвегия проиграла Англии. Он заявил, что команду обокрали, а главный тренер поддержал критику.
Отец игрока сборной Норвегии Эрлинга Холанда выразил свои чувства после того, как команда его сына проиграла Англии в четвертьфинале чемпионата мира прошлой ночью — он недоволен и выражает сомнение в работе арбитра, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Альф-Инге Холанд активно обсуждал ситуацию на X после финального свистка, отвечая на посты футбольных журналистов Генри Уинтера и Фабрицио Романо.
В ответ на пост Романо, восхваляющий Джуда Беллингема, Холанд написал: "Молодцы, Беллингем и арбитр".
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А в другом ответе Уинтеру он сказал: "Серьезно? Спасли благодаря арбитру. Надеюсь, вы теперь выиграете чемпионат мира. Но я чувствую, что нас сегодня обокрали".
Главный тренер сборной Норвегии Стале Сольбаккен выступил с аналогичной критикой после матча.
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