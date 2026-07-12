"Никогда не сомневался": принц Уильям о выходе сборной Англии в полуфинал ЧМ-2026
Киев • УНН
Принц Уильям поздравил сборную Англии с победой над Норвегией, назвав игру лучшей в сложных условиях. Он также выразил соболезнования норвежской команде.
Британский принц Уильям отреагировал на победу сборной Англии над Норвегией на X, отметив "лучшую игру в сложных условиях", передает УНН.
Браво, Англия! Лучшее выступление в сложных условиях. Это особенная команда. Сочувствую гордой команде Норвегии. До полуфинала… Никогда не было сомнений!
Как отмечает Sky News, хотя будущий король и не "имел сомнений", некоторые болельщики с ним не согласятся после нервных 120 минут.
Англия в овертайме победила Норвегию 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ-202612.07.26, 02:53 • 1896 просмотров