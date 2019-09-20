Нардепы избрали руководителя Аппарата ВРУ

"На ваше рассмотрение вношу предложение о назначении на должность Руководителя Аппарата Верховной Рады Штучного Вячеслава Васильевича", - отметил Разумков.

По его словам, в соответствии с Регламентом, кандидатуру на эту должность вносит председатель ВРУ. Парламентарии согласились голосовать за его кандидатуру без обсуждения.

Напомним, вчера, 19 сентября, Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Сенниченко на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.