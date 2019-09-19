Рада призначила Сенниченка головою ФДМУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Верховна Рада підтримала призначення Дмитра Сенниченка на посаду голови Фонду державного майна України. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
За словами спікера ВРУ Дмитра Разумкова, сьогодні Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зробив подання до парламенту щодо призначення головою Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка.
Нагадаємо, вчора, 18 вересня, уряд погодив внесення до Верховної Ради подання Прем’єр-міністра Олексія Гончарука про призначення Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна України.