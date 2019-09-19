Рада назначила Сенниченко председателем ФГИУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Сенниченко на должность председателя Фонда государственного имущества Украины. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
По словам спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, сегодня Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал представление в парламент о назначении председателем Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.
Напомним, вчера, 18 сентября, правительство согласовало внесение в Верховную Раду представление Премьер-министра Алексея Гончарука о назначении Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества Украины.