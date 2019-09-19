Рада назначила Сенниченко председателем ФГИУ

По словам спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, сегодня Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал представление в парламент о назначении председателем Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

Напомним, вчера, 18 сентября, правительство согласовало внесение в Верховную Раду представление Премьер-министра Алексея Гончарука о назначении Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества Украины.