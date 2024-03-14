НАПК признано "Международным государственным учреждением года" на ESE Public Sector Transformation Awards 2024

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  101947 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  103039 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  109667 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  111522 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  106723 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121634 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120611 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118779 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30354 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124698 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Новости по теме
НАПК признано "Международным государственным учреждением года" на ESE Public Sector Transformation Awards 2024

НАПК признано "Международным государственным учреждением года" на ESE Public Sector Transformation Awards 2024

  •  600 просмотра
Вражеские беспилотники направляются на Днепропетровскую область

Вражеские беспилотники направляются на Днепропетровскую область

  •  2507 просмотра
Гидроэнергетика Украины стабильна, ремонтные работы продолжаются на 23 энергоблоках

Гидроэнергетика Украины стабильна, ремонтные работы продолжаются на 23 энергоблоках

  •  2183 просмотра
Зафиксировано перемещение иранских беспилотников над Кировоградской и Херсонской областями

Зафиксировано перемещение иранских беспилотников над Кировоградской и Херсонской областями

  •  4497 просмотра
Оккупанты продвинулись в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и восточнее Тернов - DeepState

Оккупанты продвинулись в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и восточнее Тернов - DeepState

  •  5281 просмотра
На севере Украины зафиксирована интенсивная российская тактическая авиационная активность

На севере Украины зафиксирована интенсивная российская тактическая авиационная активность

  •  8173 просмотра
На Тернопольщине полиция задержала злоумышленников, которые поджигали железнодорожное оборудование за деньги

На Тернопольщине полиция задержала злоумышленников, которые поджигали железнодорожное оборудование за деньги

  •  6800 просмотра
российские беспилотники "Shahed" направляются в Кировоградскую область через Николаев

российские беспилотники "Shahed" направляются в Кировоградскую область через Николаев

  •  7380 просмотра
Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин

Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин

  •  9790 просмотра
В Германии нашли тело украинки, ее мать и маленькая дочь пропали без вести

В Германии нашли тело украинки, ее мать и маленькая дочь пропали без вести

  •  7298 просмотра

Популярные

Получили "оптимистические сигналы": Малюська в США сделал заявление о помощи Украине

Получили "оптимистические сигналы": Малюська в США сделал заявление о помощи Украине

  •  25166 просмотра
Мощная и своевременная демонстрация европейского единства: Кулеба о решении увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро

Мощная и своевременная демонстрация европейского единства: Кулеба о решении увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро

  •  27291 просмотра
Европарламент поддержал продление торговых льгот для Молдовы. Какая ситуация с Украиной?

Европарламент поддержал продление торговых льгот для Молдовы. Какая ситуация с Украиной?

  •  31159 просмотра
В Киеве столкнулись семь автомобилей: затруднено движение от бульвара Леси Украинки в направлении улицы Бассейной

В Киеве столкнулись семь автомобилей: затруднено движение от бульвара Леси Украинки в направлении улицы Бассейной

  •  55067 просмотра
"Налог на трусость": Стефанчук высказался о привязке бронирования к уровню доходов

"Налог на трусость": Стефанчук высказался о привязке бронирования к уровню доходов

  •  53656 просмотра

Публикации

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

  •  131147 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  170336 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  196277 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  226473 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  308726 просмотра

НАПК признано "Международным государственным учреждением года" на ESE Public Sector Transformation Awards 2024

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины получило награду "Международное государственное учреждение года" на конкурсе ESE Public Sector Transformation Awards 2024.

политика •   •  600 просмотра
НАПК признано "Международным государственным учреждением года" на ESE Public Sector Transformation Awards 2024

Вражеские беспилотники направляются на Днепропетровскую область

Военно-воздушные силы Украины информируют о новой группе беспилотников "Шахед" иранского производства, которые направляются в Днепропетровскую область с юго-востока.

Война •   •  2507 просмотра
Вражеские беспилотники направляются на Днепропетровскую область

Гидроэнергетика Украины стабильна, ремонтные работы продолжаются на 23 энергоблоках

Украинские ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме, на 23 гидроагрегатах продолжаются ремонтные работы, из них 9 - на стадии реконструкции.

Экономика •   •  2183 просмотра
Гидроэнергетика Украины стабильна, ремонтные работы продолжаются на 23 энергоблоках

Зафиксировано перемещение иранских беспилотников над Кировоградской и Херсонской областями

Военно-воздушные силы Украины сообщили о движении иранских беспилотников "Шахед" через Кировоградскую область в направлении на север, а также о новой группе беспилотников "Шахед", движущейся через Херсонскую область в направлении Николаевской области.

Война •   •  4497 просмотра
Зафиксировано перемещение иранских беспилотников над Кировоградской и Херсонской областями

Оккупанты продвинулись в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и восточнее Тернов - DeepState

российские войска продвинулись вперед в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и к востоку от Тернова.

Война •   •  5281 просмотра
Оккупанты продвинулись в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и восточнее Тернов - DeepState

На севере Украины зафиксирована интенсивная российская тактическая авиационная активность

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о значительной активности вражеской тактической авиации в северном регионе.

Война •   •  8173 просмотра
На севере Украины зафиксирована интенсивная российская тактическая авиационная активность

На Тернопольщине полиция задержала злоумышленников, которые поджигали железнодорожное оборудование за деньги

Двух злоумышленников в возрасте 20 и 17 лет задержали за поджог железнодорожного оборудования в Тернопольской области за денежное вознаграждение, выплаченное через криптокошельки, к которому, вероятно, причастны российские спецслужбы.

Криминал и ЧП •   •  6800 просмотра
На Тернопольщине полиция задержала злоумышленников, которые поджигали железнодорожное оборудование за деньги

российские беспилотники "Shahed" направляются в Кировоградскую область через Николаев

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют об обнаружении группы беспилотников "Shahed", которые летят через Николаевскую область в направлении Кировоградской.

Война •   •  7380 просмотра
российские беспилотники "Shahed" направляются в Кировоградскую область через Николаев

Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин

Замороженные российские активы должны быть использованы для выплаты компенсаций украинцам, пострадавшим от российской агрессии, поскольку россия должна уплатить репарации за ущерб, причиненный ее военными преступлениями, считает Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Война •   •  9790 просмотра
Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин

В Германии нашли тело украинки, ее мать и маленькая дочь пропали без вести

27-летняя украинская беженка была найдена мертвой на рампе НАТО в Германии, а ее мать и маленькая дочь пропали без вести после ее убийства.

Криминал и ЧП •   •  7298 просмотра
В Германии нашли тело украинки, ее мать и маленькая дочь пропали без вести