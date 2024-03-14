НАПК признано "Международным государственным учреждением года" на ESE Public Sector Transformation Awards 2024

НАПК получило награду в номинации "Международное публичное учреждение года" на премии ESE Public Sector Transformation Awards 2024. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

Детали

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции было признано победителем в номинации International Public Body of the Year ("Международное публичное учреждение года") в международной премии ESE Public Sector Transformation Awards 2024.

Наши достижения - это результат совместных усилий и преданности нашей миссии. Победа команды НАПК - свидетельство достижений в культурной и управленческой трансформации Национального агентства. Четкое видение, ценности и цели способствуют формированию целостной стратегии, а использование методологии управления OKRs помогает достигать поставленной цели эффективнее и быстрее - заявил руководитель сектора стратегического планирования НАПК Алексей Подолев.

Рядом с НАПК также получили признание британская полиция, служба чрезвычайных ситуаций, органы, работающие в области цифровизации и социальных услуг.

Добавим

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подало заявку на участие в конкурсе несколько месяцев назад и стало первым органом за пределами Великобритании, который получил эту награду.

Напомним,

ESE Public Sector Transformation Awards 2024 - это ежегодная премия, предназначенная для признания усилий британских и международных учреждений государственного сектора в улучшении и трансформации местных государственных услуг

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