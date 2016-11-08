Нападающий сборной Украины В.Гаврик стал игроком ХК "Кременчуг"

ukru
15 марта, 19:03 • 112675 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159444 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133579 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126405 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110411 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104277 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100628 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131851 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130697 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127714 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 39962 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 34757 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 66279 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

12:25 • 29597 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 24395 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 131851 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 131442 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 267214 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 296336 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 232436 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 17826 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108093 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130698 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113872 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131025 просмотра
Актуальное
Нападающий сборной Украины В.Гаврик стал игроком ХК "Кременчуг"

Нападающий сборной Украины В.Гаврик стал игроком ХК "Кременчуг"

Киев • УНН

 • 7316 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Лучший бомбардир сборной Украины на победном чемпионате мира 2016 в Дивизионе IB - 25-летний нападающий Владислав Гаврик, перешел из "Донбасса" в ХК «Кременчуг», сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба из Кременчуга.

В этом сезоне форвард провел за донецкую команду 7 игр, в которых набрал 3 (1 + 2) очка.

В составе новой команды В.Гаврик будет выступать под номером 19.

Стоит отметить, что воспитанник харьковского хоккея большую часть своей профессиональной карьеры провел в североамериканских лигах: USHS, NCAA III, FHL. В сезоне 2015/16 В.Гаврик выступал в составах двух команд SPHL - четвертой по значимости лиге Северной Америки. Там в составе "Луизиана Айс Геторс" игрок провел 18 игр, набрав 3 очка (1 + 2), с показателем полезности "+2", а перейдя в "Коламбус Коттонмаус" сыграл 14 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал один голевой пасс.

Добавим, что выступая за океаном, В.Гаврик всегда отождествлял себя с игроком сборной Украины, выходя на лед с "сине-желтым" флажком на шлеме. Впервые свитер сборной Украины U-18 форвард одел на чемпионате мира в сезоне 2007/08, затем были две мировые первенства в составе молодежной сборной, а за главную команду нападающий дебютировал в сезоне 2014/15.

Как сообщал УНН, ХК "Донбасс" расторг контракт с нападающим В.Гавриком по обоюдному согласию сторон.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы