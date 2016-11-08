Нападающий сборной Украины В.Гаврик стал игроком ХК "Кременчуг"

В этом сезоне форвард провел за донецкую команду 7 игр, в которых набрал 3 (1 + 2) очка.

В составе новой команды В.Гаврик будет выступать под номером 19.

Стоит отметить, что воспитанник харьковского хоккея большую часть своей профессиональной карьеры провел в североамериканских лигах: USHS, NCAA III, FHL. В сезоне 2015/16 В.Гаврик выступал в составах двух команд SPHL - четвертой по значимости лиге Северной Америки. Там в составе "Луизиана Айс Геторс" игрок провел 18 игр, набрав 3 очка (1 + 2), с показателем полезности "+2", а перейдя в "Коламбус Коттонмаус" сыграл 14 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал один голевой пасс.

Добавим, что выступая за океаном, В.Гаврик всегда отождествлял себя с игроком сборной Украины, выходя на лед с "сине-желтым" флажком на шлеме. Впервые свитер сборной Украины U-18 форвард одел на чемпионате мира в сезоне 2007/08, затем были две мировые первенства в составе молодежной сборной, а за главную команду нападающий дебютировал в сезоне 2014/15.

Как сообщал УНН, ХК "Донбасс" расторг контракт с нападающим В.Гавриком по обоюдному согласию сторон.